“Ahora no es el momento de llenar la España vaciada, seamos responsables hasta que pase el coronavirus”

Hola, soy Carlos Morán. Nuevo mensaje de don Emilio sobre la pandemia de coronavirus. “Vamos a ver, ahora no es el momento de llenar la España vaciada. Seamos responsables: tenemos que quedarnos en nuestras casas de la España llena y no exportar a los pueblos el coronavirus. Lo digo porque he escuchado que hay gente que está mandando a sus hijos a que pasen la cuarentena en los pueblos con los abuelos. Incorrecto: las personas mayores son particularmente vulnerables al virus. Cuando el coronavirus pase, que pasará, volvamos a llenar la España vaciada, que falta le hace, pero no ahora”.

