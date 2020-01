Si algún día no hay justicia de Menores que sea porque los niños no delinquen y no por la decisión de un político

Buenas, soy Emilio Calatayud. La justicia de Menores es muy importante y no porque lo diga yo, sino porque desarrolla una labor social de primer orden. La justicia de Menores evita que muchos niños se conviertan en delincuentes adultos. Y eso es bueno hasta en términos económicos, porque el delito nos sale muy caro. Por supuesto, no es lo principal, pero lo digo para los que solo se preocupan por la cuenta de resultados. Estamos hablando de que hasta el 80% de los chavales que pasan por la justicia de Menores no reinciden.

Dicho esto, no sé si hay demasiado interés en mantener la justicia de Menores. No hablo del corto plazo…, pero no sé qué pasará en el futuro. Espero que si algún día desaparece la Justicia de Menores que sea porque los niños no delinquen y no por la decisión de un político.