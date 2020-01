Buenas, soy Emilio Calatayud. ¿Papás y mamás, os habéis parado a pensar que Google, Instagram (es decir, Facebook), etc, saben más de vuestros hijos que vosotros? ¿Qué os parece que las grandes empresas tecnológicas vivan de la intimidad de vuestros hijos? No, los hijos no son de los padres. Tampoco del Estado. Los hijos son de Google, Instagram, etc. Esa es la realidad, una preocupante realidad.

Relacionado