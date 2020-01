Buenas, soy Emilio Calatayud. Aunque ya han pasado muchos años desde que cometí la imprudencia de hablar por primera vez con los medios y crearon el personaje ‘Emilio Calatayud’, no deja de asombrarme cómo se toman algunas personas las cosas que digo. Vamos a ver, que no es para tanto. Mis opiniones, de la primera a la última, son discutibles y mis sentencias, recurribles, así que, en realidad, no digo ‘na’ que sea firme, ja, ja, ja. No se lo tomen tan a pecho.

Relacionado