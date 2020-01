Buenas, soy Emilio Calatayud. William Shakespeare y su Hamlet ya están superados: la cuestión ya no es ¿ser o no ser? La gran pregunta en estos tiempos es: ¿Si te dejas el móvil en casa vuelves a por él o no? Si vuelves, tienes un problema. Y si no vuelves, también. Yo no vuelvo, pero no me olvido de que me lo he olvidado. ¡Toma esa Shakespeare!

