¿De quién son los hijos ninis? Si tienes uno, cédelo: ‘Cedo nini, 30 años, buen estado (como no hace nada), gasta mucho’

Buenas, soy Emilio Calatayud. En la discusión sobre de quién son los hijos (que ya se ha pasado de moda, porque ahora las modas duran como mucho una semana) no he visto referencias a los hijos ninis, esos jóvenes que no estudian ni trabajan porque no les da la gana y pretenden vivir de sus padres hasta que puedan vivir de sus hijos. ¿De quién son los hijos ninis, porque sus padres no suelen quererlos y el Estado no creo que esté por la labor?

Lo mejor si tienes un nini es que lo cedas: ‘Cedo nini, 30 años, buen estado (lógico, porque no ha pegado un palo al agua), gasta mucho’. Igual cuela.