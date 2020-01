Buenas, soy Emilio Calatayud. Un hombre ha matado a su mujer en la localidad granadina de Caniles. Ojalá sea la última víctima. Entre todos tenemos que parar la violencia de género. Cada vez que una mujer muere a manos de su marido siempre me hago la misma pregunta: ¿Por qué no se habrá matado él antes? Pues porque no quiere a su mujer y nunca la quiso. Si un maltratador quisiera a su pareja se mataría él antes de matarla a ella.

Un último consejo para las más jovenes, para las niñas: si tu amigo empieza a decirte que no te pintes o cómo te tienes que vestir, mándalo a tomar vientos a la voz de ya.