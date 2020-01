Los adultos también tenemos que ponernos límites porque si no no se los podemos poner a los hijos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Una escena desgraciadamente habitual: unos padres insultan al árbitro en un partido que disputan sus hijos. ¿Pueden esos padres poner límites a sus hijos? Les va a costar. Y mucho. Los adultos también tenemos que ponernos límites porque si no no tendremos autoridad para ponérselos a nuestros hijos.

Y cada vez parece que hay más adultos que no tienen límites. Echad un vistazo a las redes sociales y veréis que no exagero. Escuchad los debates políticos y veréis que no exagero. Mirad las tertulias de televisión y veréis que no exagero, etc. Ahi lo dejo.