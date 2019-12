Sobreprotegemos a los menores y desprotegemos a los mayores de cincuenta años: si van al paro, están perdidos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Creo que todos estaremos de acuerdo en que los niños de hoy, en general, están sobreprotegidos. Les hacemos todo y procuramos darles todo para que no se traumaticen: póbreticos, que no pasen lo que nosotros pasamos.

Pero es que, al mismo tiempo, desprotegemos a los mayores de cincuenta años. Si alguien que pasa de los 50 años se queda en paro, tiene todas las papeletas para no volver a trabajar en su vida. Hay algunos que incluso acaban viviendo en la calle. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué alguien de 50 años no nos sirve? ¿Por qué no se valora la experiencia?

La excepción son las grandes instituciones y los grandes consejos de administración, donde hay personas mayores de 60, de 70 y de 80. Y cobrando verdaderas fortunas.

Bueno, pues como estamos en Navidad, me acuerdo de las personas que tienen más de 50 años y la sociedad los ha expulsado del mercado laboral seguramente para siempre. No es justo.