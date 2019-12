Descubren un fármaco para desarrollar el sentido común

Buenas, soy Emilio Calatayud. Dicen mis dos hermanos médicos (neurocirujanos, para ser exactos) que puede ser el descubrimiento del siglo XXI: un grupo internacional de investigadores (entre los que hay varios españoles) han descubierto un fármaco que sirve para desarrollar el sentido común. Parece que todavía tardará un año o dos en llegar a las farmacias, pero, vamos, a mí me parece un invento fantástico. Además, todo apunta a que no tendrá efectos secundarios. ¡Bendita ciencia! Si todo va según lo previsto, al mundo no lo va a conocer ni la madre que lo parió.

