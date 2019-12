¿Quién duerme menos la mamá de un bebé lactante o la de una adolescente que empieza ir a fiestas nocturnas?

Buenas, soy Emilio Calatayud. Condenar o absolver, salvo alguna rara excepción nunca me ha quitado el sueño. Siempre he dormido bien… salvo cuando mis hijos eran bebés y nos daban bonitas serenatas a su madre y a mí (más a ella que a mí). Por lo demás, siempre he dormido bien… Bueno, salvo cuando mis hijos crecieron, se hicieron adolescentes y empezaron a salir por las noches de fiesta.

Total, que me asalta una duda y pido vuestra participación para aclararla: ¿Quién duerme menos la mamá de un bebé lactante o la de una adolescente que empieza a ir a fiestas nocturnas?

En cualquier caso, ¡viva el insomnio, padres y madres! Es lo que hay.