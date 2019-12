Hacemos fiesta por una Constitución y una fiesta religiosa, la Inmaculada, que se están cuestionando, ¡qué contradicción!

Buenas, soy Emilio Calatayud y vengo en plan (que diría un adolescente) aguafiestas. Empezamos un largo puente festivo en el que celebramos una Constitución y una fiesta religiosa, la de la Inmaculada Concepción, que se están poniendo en cuestión. No estoy descubriendo ningún secreto. No hace falta señalar, pero todos sabemos que hay a quien no le gusta la Constitución y quienes apuestan por la laicidad del Estado. Eso sí, los días de fiesta se los cogen los unos y los otros. ¡Qué contradicción!

En cualquier caso, feliz puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción para todos.