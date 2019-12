El Clásico: millones para proteger el fútbol que, a su vez, desprotege a los menores con anuncios de casas de apuestas

Buenas, soy Emilio Calatayud. Aquí no se libra nadie: futbolistas, equipos, medios de comunicación… Todos promocionan las casas de apuestas que están generando adicción al juego entre nuestros menores. Así que me ‘inrrita’, como decimos en Graná, tener que estar oyendo todos los días lo del dispositivo de seguridad para el Clásico. ¿Cuánto nos va a costar eso? Me gusta el fútbol, el deporte, y soy merengue, pero no me gusta en lo que se ha convertido: una fábrica para promocionar el juego. ¿Cuánto nos va a costar rehabilitar a los adictos?

Invertimos millones en proteger el fútbol, ese fútbol que, a su vez, desprotege a los menores con anuncios de casas de apuestas.