Apoyan bajar el sueldo a los funcionarios que trabajen poco, ¿eso afecta a los diputados que duermen en el escaño?

Buenas, soy Emilio Calatayud. Somos conscientes de que este comentario va a tener poco éxito, porque media España y medio mundo están pendientes del Clásico. Aún así, nos arriesgamos.

Leo que el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que avala bajar al sueldo a los funcionarios que trabajan poco. Me parece bien, pero me pregunto: ¿Eso afecta también a los diputados y senadores que se duermen en el escaño? ¿O que se entretienen con juegos electrónicos en sus escaños? ¿Y a los que directamente no van al Congreso y al Senado? No, no les afecta, porque no son funcionarios

Por eso, yo creo que se debería hacer extensible la medida a todos y todas los que cobran un sueldo público. Igual así dejábamos de ver el hemiciclo vacío o a madres y padres de la patria echando una siesta.

Por los demás, los funcionarios y funcionarias con los que he tenido y tengo el honor de trabajar siempre lo han dado todo.