Cuando mis hijos eran adolescentes, nos preocupaba más que saliera la niña que el niño; y me temo que sigue siendo así

Buenas, soy Emilio Calatayud. Soy un padre pre constitucional y me ha costado adaptarme a según qué cosas. De hecho, hay cosas a las que creo que ya no me acostumbraré. Lo admito. Siempre digo que, al menos para los de mi generación, no era lo mismo tener un hijo que una hija. Cuando mis hijos llegaron a la adolescencia, a su madre y a mí nos preocupaba más que saliera la niña que el niño. Y me temo que sigue siendo así. Y no debería ser así (lo suyo sería que no nos preocupáramos porque salieran nuestros hijos, pero eso es imposible: el riesgo cero no existe).

