Antes de que existiera el informe Pisa ya condenábamos a niños a aprender a leer y después también

Buenas, soy Emilio Calatayud. El informe Pisa comenzó a aplicarse en el año 2000. Para entonces, ya habíamos condenado a decenas de chavales ‘granaínos’ a aprender a leer y escribir. Han pasado 19 años de informe Pisa y sigo condenando a chavales ‘granaínos’ a aprender a leer y escribir. No hace falta ser un genio para darse cuenta de algo está fallando,

Total, que el último resultado del informe Pisa, y siento decirlo, no ha sido una sorpresa para mí. Progresamos adecuadamente hacia atrás. Incluso las pruebas de lectura no se han hecho públicas: ¿Será porque los niños elegidos no sabían leer ni escribir? No me extrañaría. A ver si eligen a mis ‘choricillos’ la próxima vez, que, por lo menos, leer y escribir saben.

Por cierto, hoy es el día de los discapacitados. Un abrazo para todos y sus familias. Sois un ejemplo.