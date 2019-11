Buenas, soy Emilio Calatayud. Padres, si castigáis a todas horas a vuestros hijos es que no los queréis como se debe. Es más, igual es que no los queréis. La virtud está en el término medio y el sentido común. Tan malo es pasarse como no llegar. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero ese debe ser nuestro horizonte como padres: la educación es no dejarles hacer todo lo que les dé la gana, pero tampoco no dejarles hacer nada. Equilibrio. Habrá veces que lo consigamos y otras que no, porque no somos perfectos. Pero no hay rendirse. Ánimo, que los hijos ‘solo’ son para toda la vida.

Relacionado