Aviso para los padres que no ponen tareas a los hijos “para ver si sale de ellos”: el que espera desespera

Buenas, soy Emilio Calatayud. Es una de esas frases que han hecho historia: “Yo no les digo a mis hijos que hagan algo porque espero que salga de ellos”. Y es verdad que algunos les sale, pero a otros no. Lo que no se puede hacer es esperar a que tengan 40 años “para ver si sale de ellos” hacer algo. Porque en lugar de ser autónomo habrás criado un parásito. Y el que espera, desespera. Es un arma de doble filo eso de “a ver si sale de ellos”. En principio, es lo ideal, pero si no sucede hay que pasar al plan B: que los padres pongan tareas a los hijos sin aguardar más a que salga de ellos. Hoy te toca bajar la basura, hazte la cama, haz la compra… Esas pequeñas cosas, ya sabéis.

Y para que lo tengáis más claro vosotros y vuestros niños aquí os dejo el artículo 155 del Código Civil: “Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y respetarles siempre. Los hijos deben contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella”.

Buenas noches.