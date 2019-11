Buenas, soy Emilio Calatayud. Un padre de un jugador ha empujado e insultado, presuntamente, habrá que decir, a un árbitro de infantil en Granada. Ocurre que el árbitro en cuestión es homosexual y el hombre aprovechó esa circunstancia para dedicarle unas cuantas groserías, presuntamente, ya digo. Solo puede decir lo que digo siempre: bastante bien salen algunos niños con los padres que tienen.

Y os dejo algunas de las declaraciones de la víctima: “La gente que no sabe comportarse, ahora que viene el frío, que se queden en casa asando castañas. Y cuando haga calor, que se den un paseo. Pero que no vengan a un campo de fútbol. Si no saben comportarse delante de sus hijos y de los hijos de otros padres, que son todos menores de edad… ¿Qué educación les están dando? Los padres son espejos para sus hijos. Que se queden en casa. Porque los niños van a jugar con menos presión y se lo van a pasar mejor que cuando están ellos”.

No puedo estar más de acuerdo con este árbitro. Y esta vez sin presuntamente ni ‘ná’. La noticia está aquí:

https://www.ideal.es/deportes/futbol/provincial-granada/vengan-futbol-20191118151740-nt.html