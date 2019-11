Las personas mayores son las que más madrugan para votar: a pesar de los políticos, siempre los primeros

Buenas, soy Emilio Calatayud. Admiro a las personas mayores. Siempre digo que si no fuera juez de Menores, me gustaría ser juez de mayores (una especialidad que no existe, pero que debería existir). Si os fijáis, son los que más madrugan para votar. Siempre dando ejemplo. Demuestran bastante más responsabilidad que los líderes políticos que solo se ponen de acuerdo para no estar de acuerdo, Y así nos va.

A pesar de los políticos, los mayores siempre son los primeros. Mis respetos.

Por cierto, yo ya he votado, más tarde que los mayores, pero he votado. Que gane el mejor o el menos malo.