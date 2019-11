El término ‘Menas’ empieza a estar en desuso y eso está bien porque son niños, feliz Día Universal del Niño

Buenas, soy Emilio Calatayud. Las Naciones Unidas (ONU) celebra el 20 de noviembre, o sea hoy, el Día Universal del Niño, porque esa fue la fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Feliz Día Universal del Niño. Y un detalle positivo: el término ‘Menas’, esa horrorosa abreviatura que se ha venido utilizando para referirse a los menores extranjeros no acompañados, empieza a estar en desuso. Llevo bastante tiempo diciéndolo: No son ‘Menas’, son niños, niños que están solos y que, en la mayoría de los casos, arrastran historias que causan tanta indignación como compasión: abusos, agresiones, drogas, hambre, palizas… Cuando tengo que juzgar a alguno de estos niños, me gusta escuchar sus historias para intentar ser lo más justo posible con ellos, que es algo que, por otra parte, está en la ley. Los testimonios de estos niños deberían escucharse en las escuelas y los institutos. Seguro que reducíamos el número de ninis.

