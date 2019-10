Felicidades a los mayores y si los hijos quieren que le cuidéis a los nietos que os los traigan con los límites puestos de casa

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hoy es el Día Internacional de los Mayores y quiero felicitar a todos los mayores. También a los que prefieren las palabras viejo o anciano, que a mí no me parecen insultos, pero, en fin, estamos en el reino de lo políticamente correcto. Yo también debo ser ya mayor o viejo, porque tengo 63 años y me hacen descuentos en los trenes. Y no pasa ‘ná’. Peor es no llegar. Además, también soy abuelo. Así que me felicito a mí mismo.

Por cierto, un mensaje para los abuelos: si los hijos quieren que les cuidéis a los nietos, que os los traigan con los límites puestos de casa, que no nos corresponde a nosotros ponerlos. Una cosa es echar una mano y otra convertirse en padres de los nietos.