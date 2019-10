Si tuviera que elegir un lema de campaña para atraer a los jóvenes sería: “En plan, vótame”.

Buenas, soy Emilio Calatayud. Si yo fuera estratega político, gracias a Dios no lo soy (porque no sirvo y porque no quiero), el lema que elegiría para las próximas elecciones sería “En plan, vótame”, ja, ja, ja. Creíamos que iba a ser una moda pasajera esto del ‘en plan’, pero no. La expresión ‘en plan’ sigue reinando entre los adolescentes y los jóvenes. Ya hace años que en los juicios mantengo conversaciones como esta: “En plan, ¿me está preguntando que si ‘la pegué’ juez? “Eso mismo” “En plan pegarle no… fue más como en plan discutir”. Y en este plan, ja, ja.

Bueno. A mí me gustaría que hubiera más variedad lingüística, pero… En plan, que aquí lo dejo, ja, ja, ja.