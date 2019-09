“Mamá, me voy a la ‘mani’ feminista” “Irás si recoges tu cuarto, si no lo haces, no vas”

Buenas, soy Emilio Calatayud. La conversación que sirve de título a este comentario está basada en hechos reales, vamos, que es verdad. Las protagonistas son una amiga mía y su hija adolescente, que también es amiga mía, pero menos (es que hay cosas que digo que a su madre le encantan, pero a ella no). “Mamá -dijo la niña- me voy a la ‘mani’ feminista”. Y su madre le puso una condición: “Irás si recoges tu cuarto, si no lo haces, no vas”. Y la niña recogió la habitación.

Yo creo que esa conversación resume a la perfección qué es la coherencia, el sentido común y que las grandes luchas están hechas de pequeños gestos, pero que no por ello no son importantes.