¡Qué casualidad!: Llega la operación salida de agosto y sube la gasolina; llega agosto y hay huelgas a tutiplén…

Buenas, soy Emilio Calatayud. Llega la operación salida de agosto y sube la gasolina, ¡mira tú qué casualidad! No falla. Ocurre todos los años. ¿Qué hace la comisión, no sé si ese es el nombre correcto, encargada de vigilar la competencia?

Llega agosto y hay huelgas a tutiplén. Y en la mayoría de los casos afectan a los transportes, ¡mira tú que casualidad!

Si vas de vacaciones en coche, te cuesta más llenar el depósito y si no vas en coche, igual no vas porque hay huelga.

Llega agosto y nuestros diputados se ponen de acuerdo para crear las comisiones de trabajo en el Congreso, lo que supone que sus integrantes cobrarán un plus. Pero lo más seguro es que no hagan nada, porque en agosto la gran mayoría se va de vacaciones y el Gobierno está funciones. Pero a final de agosto, cobrarán el plus. Y esto lo hacen los de derechas, de izquierdas, de centro y p’a dentro.

Un aviso de los que sufrimos todo esto: no somos tontos.