Los famosos no podrán promocionar con su imagen las casas de apuestas: no es censura, es sentido común

Buenas, soy Emilio Calatayud. Las apuestas en Internet son una plaga que están convirtiendo en adictos al juego a cientos de chavales. Lo he dicho todo lo alto y todo lo claro que podía decirlo en varias ocasiones. Y también criticaba a los famosos, deportistas o presentadores, que promocionaban con su imagen a estas empresas. Y son deportistas y presentadores que están extraordinariamente bien pagados, pero se ve que no tenían suficiente porque no ha tenido problemas en protagonizar anuncios que incitaban al juego. No vale todo. ¿Dónde queda la ética?

Pues bien, leo en ABC que parece que el Gobierno, a instancias del Defensor del Pueblo, está elaborando un real decreto que, entre otras cosas, prevé que las personas con notoriedad pública no puedan servir de reclamo publicitario para las casas de apuestas. Si finalmente se lleva a cabo, no será censura, que nadie se equivoque, sino sentido común.