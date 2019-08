“Mis hijas mellizas de 17 años cancelan sus planes para estar con sus abuelos y les ayudan a manejar el móvil”

Buenas, soy Emilio Calatayud. En el anterior comentario, hablamos de unos abuelos que se quejaban de que su nieto no quería ir a verlos porque no tenían ordenador. Bueno, pues el reverso de esa historia sería el de las hijas mellizas de 17 años de Susana. “Basta con decirles que van a pasar el día con mis suegros para que cancelen sus planes. Me encanta verlas disfrutar con sus abuelos. Les ayudan a manejar el móvil y disfrutan los cuatro.