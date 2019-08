Cientos de personas arropan al viudo de una víctima de El Paso que solo tenía a su mujer y creía que estaría solo en el funeral

Buenas, soy Emilio Calatayud. Habrá quien piense que es una de esas ‘americanadas’ que acaban convirtiéndose en una película de llorar, pero a mi la historia de Antonio Basco me ha conmovido. Solo tenía a su mujer, Margie Reckard, y la asesinaron en El Paso junto a otras 21 personas. Antonio se quedó solo y esta convencido de que estaría solo en el funeral de Margie. Pero no fue así, se corrió la voz a través de Facebook y cientos de personas le acompañaron en esa amarga jornada. Algunos llegaron desde otras ciudades de Estados Unidos. Antonio no estuvo solo. Frente a la tragedia y la maldad, civismo, educación y cariño.

Relacionado