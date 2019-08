Descanse en paz la pequeña Xana, hija de Luis Enrique, que ha fallecido con solo nueve años

Buenas, soy Emilio Calatayud. Descanse en paz Xana, la hija pequeña de Luis Enrique, que ha fallecido con solo nueve años. Me acabo de enterar y la noticia me ha impresionado. Sabíamos que si Luis Enrique había dejado la Selección era por una razón muy grave, pero no imaginábamos que fuera algo tan doloroso. Los hijos no deberían morir antes que los padres. Lo sentimos mucho de verdad. Y agradecemos a los padres que hayan hecho público que la niña ha fallecido de cáncer porque contribuye a normalizar la enfermedad y que hayan elogiado la labor del personal sanitario que ha cuidado de la pequeña. Hay que ser muy buena persona para dar las gracias en unos momentos tan dramáticos. Es un ejemplo de educación con mayúsculas.

Los que somos creyentes sabemos que volverán a reunirse con Xana.