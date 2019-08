Buenas, soy Emilio Calatayud. La muerte y la enfermedad son parte de la vida. Y no se lo podemos ocultar a los niños con la excusa de protegerlos. Es mi opinión, que como todas las mías es discutible, pero así no se les protege. Yo creo que se les hace más vulnerables. Por eso me parece bueno que los niños vayan a funerales y visiten a los enfermos. Es decir, que vivan toda la vida y no solo una parte.

Relacionado