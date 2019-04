Todos hemos cometido algún delito, pero también evitamos muchos: yo hice huir a un hombre que abusaba de una chica

Buenas, soy Emilio Calatayud. Muchos de vosotros me habéis escuchado decir -me repito un montón- que todos hemos cometido alguna vez un delito: conducir con una copa de más, comprar mercancía falsa, un pequeño hurto…, pero eso no nos convierte en criminales. Bueno, pues ahora añado que seguro que también hemos evitado muchos delitos. Y eso contribuye a construir una sociedad mejor y más segura como es la española.

En este sentido, recuerdo que, con 17 años, hice huir a un hombre que estaba abusando de una chica en el metro de Madrid. Volvía a casa de la Universidad y vi a aquel tipo manoseando y agrediendo a la joven, y me fui a por él. Por aquel entonces, nadaba cinco o seis kilómetros diarios y estaba muy fuerte. El individuo salió corriendo y le perseguí durante unos minutos, pero lo perdí… Enseguida volví junto a la víctima y la acompañé hasta su casa. No animo a nadie a hacer eso. Son cosas de la juventud. Pero sí estamos obligados a avisar a las fuerzas de seguridad si nos topamos con una situación así.