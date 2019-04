He ido al mapa para saber dónde está Sri Lanka: los asesinados allí son tan víctimas del terrorismo como los nuestros

Buenas, soy Emilio Calatayud. Lo confieso, cuando he escuchado lo de los atentados en Sri Lanka contra varias iglesias cristianas y hoteles he ido al mapa para saber dónde estaba. Las distancias, geográficas y culturales, y la ignorancia, geográfica y cultural, hacen, y hay que reconocerlo, que no sintamos con la misma intensidad los actos terroristas que ocurren en lugares remotos. Yo soy el primero en admitirlo. Pero las más de 200 personas que han sido asesinadas en Sri Lanka son tan víctimas del terrorismo como las nuestras. En nuestras conciencias no puede haber asesinados de primera y de segunda. De vez en cuando es bueno que nos acordemos de todas las personas que sufren el terrorismo en todo el mundo.

Relacionado