Si cuando vas a dormir usas el guasap, tienes un problema, y si además es lo primero que haces al despertar, tienes dos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Salvo alguna excepción, duermo muy bien. Nunca me ha quitado el sueño poner una sentencia, da la mismo que fuera condenatoria o absolutoria. Así que no hablo por experiencia propia. Pero cada vez hay más padres y profesores que se quejan de que los niños no duermen bien y luego están ‘atacaos’ o todo lo contrario: somnolientos. Me temo que todo esto tiene que ver con el uso abusivo del móvil, el Internet y los videojuegos. Hay expertos que ya hablan de insomnio tecnológico. Como yo no soy experto, no pongo nombres, Lo que sí sé por lo que veo en los juzgados es que si lo último que hace un niño antes de dormir es usar el guasap, está claro que tiene un problema. Y si además es lo primero que hace al levantarse, tienes dos. Y eso vale para los menores y para los adultos.

