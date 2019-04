“El móvil no es un chupete, hay niños con seis años que están viendo vídeos de reguetón”

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. Haces unos días entrevisté a Cristina Pardo, una de las psicólogas del centro de internamiento para menores infractores Tierras de Oria. Está especializada en el tratamiento de chavales que delinquen porque están enganchados a los móviles y los videojuegos. Por cierto, el delito que más cometen estos muchachos son las agresiones a sus propios padres. Tenedlo en cuenta.

A parte de eso, Cristina alerta sobre el riesgo que entraña entretener a los niños chicos con móviles, tabletas, etc. “En una ocasión leí, y me pareció muy interesante, que las nuevas tecnologías son el chupete del siglo XXI. El chupete tenía el efecto de calmar, de relajar los músculos, pero si ponemos a un niño delante de una tablet, estamos estimulando su cerebro tanto por la luz como por el contenido. Lo que provocamos es que no se duerman y que, a medida que vayan creciendo, tengan conductas agresivas si se les retira la pantalla. Las nuevas tecnologías no deben ser un chupete. Es que hay niños con seis o siete años que están viendo vídeos de reguetón, que no es un contenido adecuado para ellos”.

La entrevista completa está en

https://www.ideal.es/granada/adictos-movil-saben-20190421234701-ntvo.htm