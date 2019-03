Buenas, soy Emilio Calatayud. Estoy harto de llamar a sitios y que me contesten centralitas automáticas con voz de robot femenina. Nos estamos deshumanizando a marchas forzadas. Total, que he decidido subirme yo también a la ola. Estoy sopesando grabar un mensaje nuevo para mi contestador que diga lo siguiente: Si quiere hablar con el tonto que paga la factura del teléfono, pulse 1; si quiere hablar con el hijo del tonto que paga la factura, pulse dos, etc.

Donde las dan las toman.