Una gorra de ‘poli’ para un africanito al que se la robaron en ‘Graná’, gracias Brunete

Buenas, soy Emilio Calatayud. Tengo un amiguillo africano de 13 años que vino a España en patera. Es un ‘chavea’ muy educado y muy valiente, pero resulta que en ‘Graná’ le robaron su gorra. Entonces le prometí que le compraría una nueva. Pero el final de la historia ha sido el mejor posible: la Policía Local de Brunete, provincia de Madrid, le ha regalado una de sus gorras oficiales. Estuve dando una conferencia allí y me traje el obsequio para el africanito. Gracias a la Policía Local de Brunete, al Ayuntamiento y a todos los vecinos por el cariño que me trataron… y por la gorra, que, a fin de cuentas, sale de sus impuestos.

Me imagino que si el niño, un guineano que siempre está sonriendo, dice que es un regalo de la Policía y de un juez no se atreverán a robársela de nuevo. ¡Que no me entere yo!