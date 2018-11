No me gusta el reguetón, me parece sexista, soy más de Los Brincos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Ayer por la tarde, tuve el honor y el placer de dar una conferencia en Jaén. Gracias a todos los ciudadanos que acudieron a escucharme, entre ellos, el alcalde; al periódico IDEAL, que fue el organizador del acto, y a los patrocinadores, la Fundación Unicaja. Lo primero es lo primero: hay que ser educado.

El caso es que al final de la charla, llegó el turno de las preguntas del público y la primera fue que si me gustaba el reguetón. Pues no, no me gusta el reguetón, me parece sexista… no creo que la imagen de la mujer salga muy bien parada en el reguetón. Pero es arte y con el arte no puedes meterte… Yo soy más de Los Brincos o Neil Diamond. Ya imagino a todos los ‘chaveas’ buscando en el ‘Internet’ a ver quiénes son esos dinosaurios. Con un poco de suerte, alguno igual se decide a escuchar su música y se hacen fans. Si se atreven, seguro que reniegan del reguetón. También me gustaba la canción aquella de ‘Pajaritos por aquí, pajaritos por allí…’ De hecho, me dieron un premio en un circo por mi habilidad a la hora de bailarla…, pero esa es otra historia.

No, el reguetón no me gusta un pelo.

