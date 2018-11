No preocuparse padres, cuando seamos laicos no habrá Reyes Magos y el móvil dejará de ser el regalo estrella

Buenas, soy Emilio Calatayud. La Navidad ya llama a la puerta y muchos padres andan encargando a los Reyes Magos móviles de última generación para sus hijos. Y si no cae para Reyes, pues ya caerá para las comuniones. Pero no preocuparse padres, cuando seamos laicos no habrá Reyes Magos ni comuniones y el móvil dejará de ser el regalo estrella porque, sencillamente, no habrá que reagalar nada. Vuestra cuenta corriente lo agradecerá.

Pues ya sabéis, rezad para que seamos laicos cuanto antes, valga la paradoja.