Que un diputado no sepa hablar es malo, pero peor aún es que no sepa callarse

Buenas, soy Emilio Calatayud. Decíamos ayer que el hecho de que un niño de ESO no sepa hablar es malo, pero que aún peor es que no sepa callar. Y añadimos hoy, porque es de justicia hacerlo, que el hecho de que un diputado o parlamentario no sepa hablar es malo, pero peor todavía es que no sepa callarse. A las pruebas recientes nos remitimos. Si los padres y las madres de la patria no dan ejemplo, ¡cómo vamos a pedírselo a los hijos y nietos de la patria!

Buen fin de semana. Y no gastéis mucho en el black Day o como se llame. No saber comprar es malo, pero peor aún es no saber dejar de comprar.