Buenas, soy Emilio Calatayud. Es el día contra la violencia machista, un fenómeno ante el que todos debemos estar alerta. Entre los menores también existe. Todos los años juzgamos casos de agresiones y maltrato de los niños a las niñas. Falta respeto en esta sociedad nuestra. Tenemos que aprender a respetarnos. Faltan valores en esta sociedad. Y tenemos que volver a abrazar los valores. Faltan límites en esta sociedad, y tenemos que marcar los límites: cuando una chica dice no es que no, con copas y sin copas, con porros y sin porros. Padres y madres, que vuestros hijos, y me refiero exclusivamente a los niños, lo tengan muy claro.

