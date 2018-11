“He encontrado fotos de mi hija desnuda en el móvil” “Mi hijo se ha grabado follando con su novia”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hace ya algún tiempo, denuncié en un programa de televisión que había niñas que se hacían fotos con sus móviles en las que parecían prostitutas. Utilicé una palabra más llana y, en un primer momento, me olvidé de decir que también había niños que lo hacían. Fui muy criticado (también hubo mucha gente que me dio la razón), que si machista, que si no sé qué… Pero lo único que hice fue poner de manifiesto una realidad que está ahí. Con frecuencia, no diré a diario para que nadie se me asuste, hay padres que me comentan desesperados: “He encontrado fotos de mi hija desnuda en el móvil, ¿la mato o qué hago?”. O: “Mi hijo se ha grabado follando con su novia, ¿los mato o qué hago?”. Me hablan claro y por eso yo procuro hablar claro, pero si a alguien le molesta, pido disculpas. No es mi intención.

Si os ocurre algo así, ojalá que no, averiguad si las fotos o las grabaciones se han distribuido, eso en el supuesto de que sepáis manejaros en en ese mundo. Si no, buscad ayuda especializada o acudid a las unidades expertas en ciber delitos de la Guardia Civil o la Policía Nacional. Y, por supuesto, los niños y las niñas se quedan sin móvil hasta que cumplan los 18 y se lo puedan pagar ellos. Han traicionado vuestra confianza y se han traicionado a ellos mismos.