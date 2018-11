Una historia para niños desmotivados: un joven marroquí con un cáncer pasa 18 horas en una patera para intentar curarse en España

Buenas, soy Emilio Calatayud. “Mi hijo está desmotivado y no quiere estudiar”. Seguro que esta frase os suena. Vale, bien. Primero tengo que decir que eso de estar motivado está sobrevalorado. Hay días que a todos nos cuesta ir a trabajar o al cole. Es normal. No se cura con pastillas ni con psicólogos porque no es una enfermedad. Es normal, repito.

Pero si aún siguen desmotivados, os resumo una historia que he leído hoy en IDEAL de Granada. Un joven marroquí de poco más de treinta años, casado y con dos hijos pequeños, se metió en una patera durante 18 horas para venir a España y buscar cura para un cáncer que lo estaba matando. En su país no podían hacer más por él, También quería encontrar un trabajo. La enfermedad no tenía remedio y falleció cuando, ayudado por los servicios sociales del Ayuntamiento y la Iglesia Católica, regresaba a su país para ver por última vez a su familia. No pudo ser.

Descanse en paz.