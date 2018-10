Si hay cámaras para proteger bancos o monumentos, ¿por qué no usarlas para proteger a alumnos y profesores en los institutos?

Buenas, soy Emilio Calatayud. Comentábamos ayer que el gobierno francés se está planteando poner gendarmes en algunos institutos problemáticos. Tampoco hay que volverse locos. No podemos colocar un guardia civil o un policía en cada colegio. Antes de eso, hay pasos intermedios. ¿Por qué no poner cámaras en los institutos en los que haya muchos conflictos para proteger a los alumnos (de sí mismos) y a los profesores? No creo que sea un disparate: hay cámaras en las calles, hay cámaras para proteger monumentos, hay cámaras para proteger bancos, hay cámaras en los juzgados para grabar las vistas, hay cámaras para que no haya hurtos en los supermercados, todo el mundo lleva una cámara en su móvil, en fin, que hay cámaras ‘pa to’. ¿Por qué no puede haberlas en los institutos cuando hay problemas de seguridad? ¿Acaso un monumento, una camiseta o un cajero automático son más importantes que nuestros hijos y nuestros profesores?

Relacionado