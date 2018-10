Al ponerme la toga, les estoy diciendo a los niños que no soy su colega, que represento a un poder del Estado, los símbolos son importantes

Buenas, soy Emilio Calatayud. Vivimos unos tiempos en los que se resta importancia a los símbolos, pero los símbolos son importantes. Al ponerme la toga para celebrar juicios, les estoy diciendo a los niños que no soy su colega (ni tampoco su enemigo), que represento a un poder del Estado, la Justicia, y que eso es una cosa muy seria. La toga no es un elemento folclórico. Luego, durante el juicio, nos podremos reír más o menos (o llorar), pero hay que dejar las cosas claras desde el principio.

Los símbolos son la representación de la autoridad, que es una cosa muy necesaria. Sin autoridad no sería posible la convivencia. Y por afirmar esto no se es autoritario como dicen algunos. La autoridad es necesaria para preservar la seguridad y la libertad, para dar clases, para impartir justicia… No sé qué está pasando para que tengamos que andar recordando cosas que son obvias.