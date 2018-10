Dice el maestro Marina que o nos tomamos en serio la educación o seremos el bar de Europa, o el botellón, añado, que es peor

Buenas, soy Emilio Calatayud. Leo en el diario IDEAL una entrevista con José Antonio Marina, filósofo, sabio y maestro. He tenido la suerte de compartir con él conferencias y es una persona a la que da gusto escuchar. Siempre se aprende algo. En la entrevista que os comento alerta de que España no puede permitirse perder el tren de la educación. “En España no aprendemos con la educación. Es verdad que tenemos la mejor escuela que hemos tenido nunca, pero no es suficientemente buena. La mejores naciones deben poner lo mejor en la educación. Como perdamos el tren del aprendizaje, nos vamos a convertir en el bar de copas de Europa”, avisa Marina. Solo puedo añadir una cosa: Si no tenemos de una vez una ley educativa pactada y duradera, seremos el botellón de Europa, que es todavía peor.

Pónganse las pilas, diputados, senadores y Gobierno. Por favor.

Aquí os dejo el enlace para que quien quiera lea la entrevista completa.

https://www.ideal.es/culturas/jose-antonio-marina-filosofo-20181029003135-ntrc.html