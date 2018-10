El problema no es que haya niños más o menos listos, el problema es que hay adolescentes que no saben leer ni escribir

Buenas, soy Emilio Calatayud. Prácticamente desde que empecé a ejercer como juez de Menores, y ya ha llovido desde entonces -llevo 30 años en la especialidad, vamos, desde que se creó-, he condenado a adolescentes a aprender a leer y escribir, y lo que es aún más sangrante, sigo haciéndolo. Cada año me topo con unos cuantos chavales que han conseguido sortear todos los controles y protocolos que se suponen que existen, y han llegado a tercero o cuarto de la ESO siendo analfabetos. Y eso ocurre en Granada, en Andalucía y en el resto de España. O sea que el problema no es que si los niños de Cabezón de la Sal son más o menos listos que los de Vitigudino o los de Granada, el verdadero problema es que hay adolescentes que no saben leer ni escribir, y que si saben, no entienden ni lo que leen ni lo que escriben.

Han pasado 30 años y la vida sigue igual. Yo voy a seguir diciéndolo. Incluso invité a los políticos a que vinieran a nuestros juzgados para ver en vivo y en directo que no exagero. Y algunos vinieron.

Aquí está la carta de invitación que remitimos a nuestros representantes políticos, la publicamos en el blog en septiembre del 2017:

