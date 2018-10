Muchos chavales maltratan a sus padres por su adicción a la ‘maría’, pero se sigue considerando una droga que no causa daño grave a la salud

La marihuana, la popular ‘maría’, está considerada como una droga que no causa grave daño a la salud, lo que implica que las penas que se imponen a los traficantes de esta sustancia son más leves. Que le pregunten a los padres de los adictos al cannabis si están de acuerdo con eso de que no causa grave daño a la salud. Por nuestra experiencia en los juzgados de Menores, la ‘maría’ no solo causa grave daño a la salud del consumidor, sino también a la de sus padres. Me explico: en muchos de los casos que nos llegan como maltrato de hijos a padres lo que hay detrás es una adicción de los niños a la ‘maría’. El consumo de esta droga, además de suponer un riesgo para la salud mental de los adolescentes, los vuelve violentos y tiránicos, y si no consiguen lo que quieren, sacuden a sus padres. Esto es así.

No, la ‘maría’ no es una droga blanda. Es dura, muy dura.