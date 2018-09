Empiezan a ir al instituto por primera vez los niños de 12 años, sigo pensando que son muy pequeños para dar ese paso

Buenas, soy Emilio Calatayud. Mañana, y me refiero a Granada y Andalucía, cientos de niños de doce años irán por primera vez al instituto. Y cientos de padres aguardan el momento ‘acongojados’ porque piensan que es demasiado pronto para que los chiquillos dejen el cole y pasen al instituto. Estoy de acuerdo con ellos. Siempre defiendo que no hay que sobreproteger a los niños y que hay que enseñarles a asumir responsabilidades, pero no creo que se tenga que hacer a toda velocidad. Las prisas no son buenas consejeras.

Son responsables penalmente a partir de los catorce años, pero los mandamos al instituto con doce. Si son niños para una cosa, tienen que serlo para todo.

En cualquier caso, padres de los novatos estad tranquilos. Aunque no sea el modelo ideal, seguro que todo va ir bien.