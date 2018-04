Nuestro propio Lorca

Me emocioné visitando la exposición “Una habitación propia”, a través de la que, ¡por fin!, empieza a desembarcar el Legado de Lorca en su Centro. ¡Qué cantidad de sensaciones genera! La disfruté hace ya varios días, pero he querido esperar a ver cómo se aposentaba su recuerdo, antes de escribir sobre ella.

Ustedes saben que he sido muy beligerante con la opacidad existente en torno al Legado y muy crítico con que el Centro Lorca estuviera más bien cerrado durante de la Semana Santa, por ejemplo.

Con todos los problemas burocráticos, financieros, legales, judiciales y operativos que envuelven al Legado como concepto; es muy fácil olvidarnos de lo realmente importante: el espíritu de Federico García Lorca, que está presente e impregna cada centímetro cuadrado de “Una habitación propia”.

Enhorabuena a los responsables de traer esta exposición a Granada, paso previo a la llegada ¿definitiva? del Legado lorquiano. Una muestra que tiende puentes entre su hogar en la Residencia de Estudiantes de Madrid y su morada definitiva, en nuestra Plaza de la Romanilla.

Ustedes también saben que he defendido, a capa y espada, la actividad que el Centro Lorca ha ido desarrollando a lo largo de estos dos complicados años. Ha sido ahora, paseando entre las cartas y los papeles, los libros, los cuadros y el resto de piezas que componen “Una habitación propia”, cuando he sentido el hálito, el espíritu del poeta, inundando su nueva casa.

No es síndrome de Stendhal, creo, dado que la exposición no tiene piezas deslumbrantes de belleza cautivadora. A ver, no me malinterpreten: los Dalís son extraordinarios. Pero el hálito vital que se respira en la sala de exposiciones del Centro Lorca viene dado por detalles pequeños, como los borrones en las cartas que un joven y entusiasta Federico enviaba a sus padres desde una Residencia bloqueada por la nieve, las cachondas imágenes de los Caballeros de la Orden de Toledo, las críticas literarias de Ayala, etcétera.

Sostienen algunos estudiosos que, estando todo el Legado de Lorca digitalizado y accesible a través de internet, en realidad da igual dónde se encuentre almacenado o depositado. Permítanme que disienta calurosamente de dicha aseveración.

A mí, llámenme fetichista, nostálgico, romántico, viejuno o lo que ustedes quieran, pero sigo emocionado por el contenido, físico y analógico, de “Una habitación propia”. Tanto que, ahora, siento a Lorca un poco más mío.

Jesús Lens.