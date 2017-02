Es la policía. ¡Un respeto!

Hablar bien de la policía no mola nada ni viste con elegancia. Ser bandolero, fugitivo o atracador siempre ha tenido mejor prensa. Como decía Lisa Bonet en “El corazón del ángel”, siempre es el malo el que hace latir deprisa el corazón de una chica.

El fuera de la ley es un personaje que, desde los tiempos de Billy el Niño, nos excita mucho más que el sheriff Pat Garret que le dio caza. Pero una cosa es la mitología del Lejano Oeste y la mixtificación que el cine ha hecho de personajes tan dudosos como Bonnie & Clyde, Dillinger, los Corleone o Tony Montana, y otra muy distinta es la realidad. Y la realidad, en un estado de derecho como España, es que la policía desempeña un papel básico en nuestra sociedad. Y de ello hablo hoy domingo en IDEAL.

De ahí que el SUP esté tardando en querellarse contra Isabel Nieto por las graves acusaciones que la ex edil de urbanismo del Ayuntamiento de Granada ha vertido contra la policía. En una entrevista (leer AQUÍ) ha llegado a decir: “Me da miedo que me puedan meter cosas: pornografía infantil, tráfico de armas, terrorismo… Cualquier cosa. Siento una inseguridad jurídica tremenda”, hablando sobre la incautación de sus dispositivos electrónicos en el curso de la investigación de la Operación Nazarí.

Tanto ella como el anterior alcalde de la ciudad, José Torres, sostienen que dicha operación es un montaje urdido por Sebastián Pérez, compañero suyo del PP. Un montaje en el que la UDEF sería cómplice… o tonto útil. En otra perla de la entrevista, Isabel Nieto dice que “La Operación Nazarí surge por dejar una investigación judicial en manos de la Policía. La Policía sabe investigar las huellas de un crimen… Cosas importantes desde el punto de vista penal. Pero no son expertos juristas”.

¿Estamos locos? ¿Se nos está yendo la pinza con las teorías de la conspiración? Señores del SUP, queréllense, por favor. Los funcionarios a los que ustedes representan se merecen respeto y consideración. Y esas baladronadas constituyen un grave insulto que pone en tela de juicio el trabajo diario Policía en su conjunto, socavando uno de los cimientos de nuestro Estado de Derecho.

Isabel Nieto es muy libre de decidir cómo afronta su defensa, pero sugerir que la Policía sería capaz de manipular pruebas e inventarse pornografía infantil o terrorismo para encausarla, es de una bajeza intolerable.

Jesús Lens